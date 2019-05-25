Взрыв в Лионе: полиция усиленно ищет подозреваемого

Во французском Лионе усилены меры безопасности, в городе проводят спецоперацию по поиску преступника, который устроил взрыв в центре города. В результате пострадали 13 человек, среди них один ребенок. Власти пока говорят, что рано считать это преступление терактом. Однако, оппозиция уже заявила, что за атакой однозначно стоял боевик.

Вот он – человек, которого полиция считает исполнителем взрыва в Лионе. Лицо закрывает маска, глаза – черные очки. Около половины шестого он подъехал в центр Лиона на велосипеде и в качестве места для взрыва выбрал пешеходную улицу. Через несколько минут прогремел взрыв. Пятница, вечер – на улице было много народу. Очевидцы, очень напуганные, отказываются говорить на камеру – рассказывают с условием не показывать лицо.

"Был взрыв, я рванулась к моему другу, все куда-то бежали, кто-то успел спрятаться в магазине, вокруг валялись гвозди, куски картона, пластика, мой друг запаниковал, мы тоже бросились в магазин, очень боялись. Потом мы услышали сирены – это приехали пожарные", — вспоминает очевидец.

Бомба, судя по всему, была самодельная – и относительно слабой мощности. Внутри – гвозди и болты. Поэтому все пострадавшие ранены в ноги. Врачи говорят, что их жизнь вне опасности.

Сразу после пожарных на место прибыла жандармерия. Район оцепили, личность вероятного преступника установили – но его имя пока не раскрывают в интересах расследования. Мужчину ищут по всему Лиону.

Буквально через несколько минут после взрыва ситуацию коротко прокомментировал президент Франции. Эммануэль Макрон пришел на интервью к популярному ютуб-блогеру и начал беседу с соболезнований. "Я вижу, что в Лионе произошла атака, и появляющиеся по телевидению сообщения об этом заставляют переживать нас всех. Как я понимаю, пока нет информации о жертвах, но есть раненые, и мои мысли сейчас с ними и с их семьями. Простите, что я приношу свои соболезнования с опозданием", – заявил президент Макрон.

Ситуацию под контроль взял министр внутренних дел Франции Кристоф Кастане. Он буквально через несколько часов приехал на место происшествия. "На фоне произошедшего взрыва в Лионе я проинструктировал всех префектов быть бдительными и усилить безопасность общественных мест, а также мест проведения спортивных и культурных мероприятий. Поддерживаю постоянную связь с префектурой региона и прокуратурой", — заявил министр Кастане.

Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна известная группировка боевиков. Однако, власти уже передали расследование анти-террористическому подразделению полиции. Тем временем, политические аналитики размышляют, как этот взрыв повлияет на результаты выборов в Европарламент – они с четверга проходят в странах ЕС, во Франции голосование пройдет в воскресенье.