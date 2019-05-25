Кантемир Балагов получил приз в Каннах за "Дылду"

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Речь идет о фильме "Дылда", который рассказывает о жизни двух подруг, вернувшихся в послевоенный Ленинград 1945 года.

Лента отчасти основывается на книге "У войны не женское лицо" белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе.

27-летний Балагов уже участвовал в Каннском кинофестивале в 2017 году с фильмом "Теснота" — тогда он получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.