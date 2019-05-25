Велогонщик Закарин: счастлив, что показал лучший результат на "Джиро д'Италия"

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин", выигравший 13-й этап престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия", рассказал о своих ощущениях после победы. Также он сообщил о планах на гонку.

"Я очень счастлив. Последний отрезок получился тяжелым. У меня не было четкого плана, я просто показал свой лучший результат. Хотел здесь побороться за место в первой пятерке, надеюсь, получится еще лучше", – приводит слова Закарина ТАСС.

Закарин первый раз победил на этапе "Джиро д'Италия" в 2015 году. Это его второй успех в престижной гонке. В настоящий момент россиянин занимает третье место в общем зачете.