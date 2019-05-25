США простили Саудовскую Аравию: госсекретарь одобрил поставки оружия на Ближний Восток

США продадут союзникам на Ближнем Востоке оружия больше чем на 8 миллиардов долларов. Сразу 22 сделки распорядился одобрить госсекретарь Майк Помпео. Американский дипломат заявил, что Иордания, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия получат вооружение для противодействия Ирану.

Больше всего вопросов — даже в США — вызывает сделка с саудитами, отмечает телеканал "Россия 24". Всего полгода назад Вашингтон планировал приостановить сотрудничество с Эр-Риядом после того, как стало известно, что он причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги. И, как пишут американские журналисты, уже через несколько месяцев в Белом Доме забыли о собственных словах.