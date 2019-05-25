"Монако" уступил "Ницце", но сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции

Во Франции завершился последний тур высшего футбольного дивизиона страны. В Ницце одноименный клуб встречался с "Монако". Хозяева поля добились победы со счетом 2:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный матч.

В первом тайме гол в свои ворота отправил Бенуа Бадьяшиль. Произошло это на 36-й минуте матча. После перерыва Микаэль Ле Биан с пенальти упрочил преимуществом "Ниццы".

"Монако" с 36 очками после 38 игр занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. От зоны стыковых матчей монегасков отделило всего два балла.