Римас Куртинайтис: спортивное счастье было на стороне "Химок"

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Литовский специалист похвалил соперника, который сумел дать бой его подопечным.

"УНИКС – очень серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт "Химок".

Напомним, что подмосковная команда победила на выезде казанский УНИКС и сравняла счет в серии до трех побед.