"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

Режиссер Кантемир Балагов, чей фильм, представленный в программе "Особый взгляд", назвали в Каннах лучшим, к сожалению, уехал сразу после показа. Его пригласили вернуться к церемонии награждения, но он не успел, и приз за него получил продюсер Александр Роднянский. "Фильм Балагова — драма, погруженная в человеческую психологию. Меня поражает смелость, с которой Кантемир исследует пограничные состояния человека", — подчеркнул он.

Для ученика Александра Сокурова эти Канны — вторые, и второй раз — триумф. В прошлом году его дебютный фильм "Теснота" тоже вошел в конкурс, и его по высшему разряду оценила Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ).

"Дылда", названная сегодня лучшей, всего лишь вторая полнометражная работа 27-летнего режиссера.

Кантемир Балагов рассказывает о жизни зенитчицы Ии по прозвищу Дылда и ее подруги Маши в послевоенном Ленинграде. Как сказано в аннотации, "девушки возвращаются с фронта и пытаются научиться жить без войны. Но как построить мирную жизнь, когда и вокруг, и, главное, внутри них — руины?" В российский прокат фильм выходит 20 июня.