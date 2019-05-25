Теннисист Зверев вышел в финал турнира в Женеве

Представитель Германии Александр Зверев сумел пробиться в финал теннисного турнира в Женеве. В полуфинале он одолел аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:3.

В решающем матче Зверев, посеянный под первым номером, сразится с чилийцем Николасом Харри. Финал состоится 25 мая в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что призовой фонд турнира в Женеве превышает 520 тысяч евро.