Крупный пожар на юге Москвы ликвидирован

Пожар площадью 500 квадратных метров, вспыхнувший на юге Москвы в ночь на субботу на кровле пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 7, полностью потушен.

Как сообщалось, из горящего здания были эвакуированы жильцы – 120 человек, напоминает РИА Новости. Погибших и пострадавших среди них нет.