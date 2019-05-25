Месси выиграл "Золотую бутсу" в шестой раз за карьеру
Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы – "Золотую бутсу". Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому.
В завершившемся чемпионате Испании 31-летний аргентинец забил 36 мячей в 34 встречах. Его мог догнать Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", однако в последнем туре чемпионата Франции он отличился лишь раз, остановившись на отметке в 33 гола.
3️⃣6️⃣ goals in @LaLigaEN = #GoldenShoe 18/19— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 мая 2019 г.
👏 Congrats, Leo!
🏆👟⚽ pic.twitter.com/Gd7OYIb2zs
Теоретически опередить Месси может нападающий "Сампдории" Фабио Куальярелла. Но для этого ему в последнем туре чемпионата Италии нужно забить 11 мячей в ворота "Ювентуса".
"Золотая бутса" вручается лучшему снайперу Европы с 1968 года. Месси является рекордсменом в истории приза. Следом за ним идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец выигрывал почетный трофей четыре раза.
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