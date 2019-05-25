Приморье переходит на цифровое телевещание

Приморский край станет частью всероссийской акции, посвященной переходу региона на цифровое вещание. Регион переходит на "цифру" с 3 июня. Участники акции запустят в небо бумажных змеев с логотипами каналов, входящих в мультиплекс.

Сейчас в крае идет подготовка к этому дню. Организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование. Разработаны меры социальной поддержки для определенных категорий жителей.

В регионе – больше сотни населённых пунктов. С приходом цифрового телевидения зрители смогут принимать новый, качественный сигнал, напоминает телеканал "Россия 24".