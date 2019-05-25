В "Музеоне" открылась инсталяция отряда "Лиза Алерт"

Инсталляция, приуроченная к Международному дню пропавших детей, открылась в субботу ночью в московском парке "Музеон". Волонтеры из отряда "Лиза Алерт" установили там 84 фигуры по числу пропавших детей в прошлом году, которых так и не удалось найти.

На силуэты направлены лучи света, таким образом, чтобы они отбрасывали тень. До окончания акции инсталляцию будут подсвечивать каждую ночь. Также на сегодня запланирован информационный марафон. Волонтеры расскажут о поисковых операциях и взаимодействии с полицией.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" создали 9 лет назад, напоминает телеканал "Россия 24". Тогда пропала 4-летняя девочка Лиза Фомкина. Через 10 дней ее нашли мертвой. В честь ребёнка отряд и получил свое название.