Протесты в Джакарте: число пострадавших стремительно растет

По последним данным, которые привел департамент здравоохранения Джакарты, число пострадавших в результате беспорядков превысило 900 человек, восемь человек погибли.

Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе, рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки. Почти половина обратившихся к медикам — молодые мужчины в возрасте 20-29 лет, передает ТАСС.

Как сообщалось, массовые акции протеста в Джакарте начались 21 мая после объявления результатов прошедших в Индонезии всеобщих выборов. По итогам голосования, действующий президент страны Джоко Видодо набрал 55,5 процента голосов, его соперник генерал запаса Прабово Субианто — 44,5 процента. В штабе оппозиционного кандидата не согласились с результатами, заявляя о массовых нарушениях в ходе голосования, которые повлияли на исход выборов.