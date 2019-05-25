Верующие Солигалича пытаются спасти уникальный памятник

В Солигаличе, что на севере Костромской области, пытаются спасти главный храм города. Сейчас памятник федерального значения находится в плачевном состоянии, а когда-то он был гордостью всего края.

Солигалич, маленький город на севере Костромской области. На паперти и внутри церкви Преображения Господня десятки нарядно одетых людей, в основном, женщин — мы приехали в Солигалич как раз в день жен-мироносиц.

Отец Александр родом из Костромы, он служит 20 лет. Прихожан много, церковь еле их вмещает. Гордость — целых два хора: взрослый и детский, которым руководит матушка Ольга, она по образованию музыкант.

Отец Александр после службы приглашает в здание Никольского храма, что по соседству. В советское время его переделали под электростанцию, теперь это духовный центр. На столе — хлеб и черная соль, без которой солигаличане не садятся за трапезу, и которую ценят гораздо выше обычной белой.

Много лет батюшка собирает книги духовного содержания, составилась целая библиотека изданий XVII-XVIII веков — евангелий, богослужебных книг, знаменного пения — древнерусские люди записывали ноты крюками. Отец Александр охотно показывает библиотеку желающим, летом работать с редкими книгами приезжают студенты-филологи из МГУ.

В маленьком Солигаличе семь храмов и монастырей, многие стоят обезглавленные еще с советских времен, но более всего жаль собор Рождества Пресвятой Богородицы. Это памятник федерального значения. Грандиозный собор стоит поодаль, когда-то он был гордостью Солигалича и всей области.

Собор был основан в XVI веке Марией Милославской, первой женой царя Алексея Михайловича, и строился полтора столетия. В советское время он был в неплохом состоянии, здесь помещался местный музей и физкультурный зал, но 18 лет назад этот большой храмовый комплекс с колокольней передали Церкви. Сейчас его не топят, хотя есть большие печи, и службы здесь не проводят.

Главный придел храма — придел Рождества Богородицы. У входа в него — валун. Предки укладывали этот идолопоклонный камень у порога, чтобы человек, проходя в храм, через веру предков шел к новой христианской вере. Придел в честь Рождества Богородицы поражает былой мощью, но огромные столбы стали оседать под своим весом, живопись и левкас всюду осыпаются.

Расписывал храм Николай Лихачев, хотя, возможно, ему помогали — такую работу невозможно сделать за год. Батюшка настоял, чтобы не разбирали резной барочный иконостас, но через два-три года он может рухнуть. В иконостасе сохранились и иконы — все, кроме нижнего местного ряда.

Воскресную школу и духовный центр посещают почти 70 детей. Здесь учат молитвы, занимаются рукоделием, недавно привезли из деревни и собрали ткацкий станок, на котором учатся ткать. А еще батюшка с матушкой летом водят детей в походы, которые особенно любят занятия по краеведению. Супруга настоятеля церкви Преображения Господня Ольга Смирнова говорит, что их ученики уже приводят и своих детей. Эта тема заслуживает отдельных исследований и изданий о значении воскресной школы и роли батюшки в маленьком городе или на селе в XXI веке.