Новости Происшествия

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25 мая 201908:01

Три человека погибли в результате крупного ДТП в Подмосковье

В Московской области на 47-м километре Ленинградского шоссе в результате столкновения фуры и трех легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС и медики, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.

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