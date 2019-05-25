Три человека погибли в результате крупного ДТП в Подмосковье

В Московской области на 47-м километре Ленинградского шоссе в результате столкновения фуры и трех легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС и медики, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.