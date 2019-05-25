Новым владельцем "Йокерита" стал известный хоккеист Яри Курри

Знаменитый в недавнем прошлом финский хоккеист Яри Курри стал новым президентом клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" из Хельсинки. Инсайдеры сообщают, что экс-игрок сборной Финляндии стал обладателем 100 процентов акций клуба и занял пост президента.

Ранее Курри работал генеральным менеджером "джокеров", а владельцем контрольного пакета акций (51%) был финский бизнесмен Харри Харкимо. В то же время 49% акций "Йокерита" были распределены между участниками российской бизнес-элиты – Геннадием Тимченко и семьей Ротенбергов.