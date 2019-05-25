НАТО меняет военную стратегию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что эксперты Альянса в связи с новыми вызовами, среди которых фигурирует и российская ядерная угроза, приняли новую военную стратегию организации.

По его словам, речь идет о том, чтобы в будущем НАТО было полностью готово к обороне и имело возможность обеспечивать стабильность, а это требует частично новых военных концептов, передает ТАСС.

До принятия новой стратегии НАТО в своей деятельности руководствуется Стратегической концепцией Североатлантического союза, принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года, уточняет РИА Новости.