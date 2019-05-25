Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о "шоке" от Крыма

Отрицательные воспоминания нового начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака от поездки в Крым в 2010 году относятся к тому периоду, когда полуостров почти 20 лет находился в составе независимой Украины, напомнил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что за весь этот период Украина не вложила в территорию "ни гривны" и не занималась ее развитием.

По мнению Пушкова, все эти годы Крым можно было считать неким "пасынком Украины" и, следовательно, полуостров ничем ей не обязан, написал сенатор в Twitter.

Реакция Пушкова вызвана заявлением Хомчака о шокировавшей его поездке в Крым девять лет назад. Шок военачальника вызвала реклама русской водки и повсеместные изображения российского флага. Пользователи Twitter также высмеяли заявление Хомчака, напомнив, что шок девятилетней давности смело можно назвать "шоком с бородой". "Если бы глава Генштаба растил бороду с момента этого шока, она была бы ему по пах. А может быть и по колено", — написал один из подписчиков Пушкова.