Иномарка врезалась в остановку в Нижнем Новгороде: погибла женщина, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде этим утром выехала на остановку общественного транспорта иномарка, водитель которой не справился с управлением. В результате погибла на месте женщина 1952 года рождения — она получила травмы, несовместимые с жизнью.

После ДТП обратились к врачам за помощью еще пять человек, сообщила пресс-служба главка МВД России по Нижегородской области. Авария произошла около 08:20 (время совпадает с московским) на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе города.

Проверку по факту ДТП ведут госавтоинспекторы и сотрудники специализированного следственного отдела по ДТП Главного следственного управления главка МВД РФ по региону. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.