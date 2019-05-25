Лидер оппозиции Нидерландов не исключил вины Украины в катастрофе MH17

Лидера Нидерландской оппозиции Тьерри Боде назвали "любовником России" за то, что он не исключил вины Украины в гибели малайзиского самолета в небе над Донбассом в 2014 году.

Лидер евроскептической партии Голландии "Форум за демократию" Тьерри Боде не исключил, что Украина может быть виновна в гибели индонезийского самолета над Донбассом, сообщает телеканал NL Times.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года, когда индонезийский борт, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Катастрофа вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации. Рассматривались три версии: самолет сбит украинскими военными, военными ДНР, российскими военными. Авиакатастрофа стала поводом для усиления давления на Россию.

Однако во время теледебатов с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте лидер оппозиции Тьерри Боде заявил, что доклад Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы, вызывает сомнения. И что виновником катастрофы может быть Украина. В ответ Рютте назвал Боде "любовником России". На что оппозиционер, чья партия на выборах в Европарламент набрала 11% голосов и может получить в нем три места, заявил, что "приговор должны выносить судьи, а не чиновники". И еще раз отметил голословность обвинений в адрес России.