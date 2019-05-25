Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу

Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. По словам министра, США выдвигают беспочвенные обвинения против Ирана, чтобы оправдать свою агрессивную политику в отношении Исламской Республики.

Решение США об увеличении числа своих военных на Ближнем Востоке также являют собой угрозу глобальному миру и стабильности, отметил Зариф. Такие опасные шаги США не останутся без ответа — этому "необходимо противостоять", заявил он в интервью иранскому информагентству IRNA перед отбытием в Тегеран по завершении своего двухдневного визита в Пакистан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправке дополнительного армейского контингента на Ближний Восток. По информации американских СМИ, цель такого шага — "эффективнее противостоять Ирану".

Пока в регион перебросят полторы тысячи военнослужащих, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot и самолет-разведчик. Всего же Пентагон предоставит Белому дому планы отправки на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих США и дополнительных военных кораблей.