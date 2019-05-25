Не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы в американском баре. Трагедия произошла ночью в городе Трентон (штат Нью-Джерси).

Звонок в полицию о выстрелах поступил после полуночи. К моменту прибытия полицейских на вызов, пятеро женщин и пятеро мужчин успели получить ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в местные клиники. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему проведена операцию. Идет расследование инцидента. Издание NJ.com отмечает, что это уже второй случай стрельбы в публичном месте Трентона за год.