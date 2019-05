Самолет с четой Трампов приземлился в Токио

"Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией приземлился в японском международном аэропорту Токио-Ханэда. Ранее американский президент написал в "Твиттере", что он и первая леди Мелания Трамп готовятся к посадке в Японии и с нетерпением ждут встречи с представителями принимающей стороны.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵