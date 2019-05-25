Самолет с четой Трампов приземлился в Токио

"Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией приземлился в японском международном аэропорту Токио-Ханэда. Ранее американский президент написал в "Твиттере", что он и первая леди Мелания Трамп готовятся к посадке в Японии и с нетерпением ждут встречи с представителями принимающей стороны.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2019 г.

В ходе четырехдневного визита главы США в Японию — он завершится во вторник, 28 мая, — взошедший недавно на трон японский император Нарухито даст в честь Трампа торжественный обед. Также президент США посетит турнир по сумо, где вручит специальный кубок победителю, передает "Интерфакс".

Также планируется, что Трамп сыграет в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и посетит американскую военно-морскую базу. Президент США — первый зарубежный глава государства, прибывший в Японию после восшествия на хризантемовый трон 1 мая императора Нарухито — старшего сына 125-го императора Японии Акихито, отрекшегося от престола в апреле.

В Токио усилены меры безопасности, мобилизованы 25 тысяч полицейских, в различных районах города, в том числе и на пути движения Трампа и его делегации, выставлены КПП. У посольства США дежурит большое количество полицейских в автомобилях. Некоторые дороги или отдельные участки перекрыты для проезда американской делегации. Полиция призвала граждан страны отнестись к этим временным неудобствам с пониманием.

Тем временем в префектуре Тиба примерно в 40 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сообщается, что толчки ощущались в самой префектуре и неподалеку от нее. По данным Японского метеорологического агентства, угрозы возникновения цунами в результате этого землетрясения нет.