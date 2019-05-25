В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе

В грузовом порту Лемчабанг в Таиланде пламя охватило крупный контейнеровоз KMTC Hongkong, на борту которого взорвался один из контейнеров. Взрыв произошел ранним утром — моряк с другого судна рассказал, что услышал громкий хлопок и увидел, как один из контейнеров, окутанный густым черным дымом, подбросило вверх.

Последовали новые громкие взрывы, начался пожар, тушить которые приехали больше 10 пожарных машин. С огнем на борту судна спустя какое-то время удалось справиться, однако нескольким десяткам человек потребовалась помощь медиков. Сообщается, что до 50 человек получили ожоги лица, рук и ног, а также раздражение глаз. Данных о наличии погибших в результате взрыва и пожара нет.

Место происшествия усеяно кусками белой резины, от прикосновения к которым на коже появляются ожоги. Причина пожара пока не установлена. Полиция и местные власти выясняют, какого рода химикаты могли вызвать взрыв и пожар, сообщает The Bangkok Post.

Район Сирача, на территории которого находится порт Лемчабанг, объявлен опасной зоной. Сирача находится всего в 120 километрах от Бангкока и в 31 километре от курортного города Паттайя. Контейнеровоз KMTC Hongkong ходит под флагом Южной Кореи.

Порт Лемчабанг — один из самых современных в Юго-Восточной Азии, он имеет одну из самых глубоких акваторий в регионе. В подводных работах при его строительстве были задействованы российские и украинские фирмы, передает РИА Новости.