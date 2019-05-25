В Таганроге локализован пожар площадью 1000 квадратных метров

Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший в заброшенном строении, где ранее располагался кожевенный завод.

Информация о возгорании поступила сегодня, 25 мая, около 10 утра. Площадь пожара, по сообщению пресс-службы МЧС, достигала тысячи квадратных метров.

К настоящему времени пламя удалось локализовать силами 29 пожарных при поддержке девяти единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал.