Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Помимо поражающих элементов — винтов и болтов — в чемодане находились электронные компоненты для дистанционного подрыва. В результате взрыва, произошедшего накануне вечером на пешеходной улице во втором округе Лиона, пострадали 13 человек. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

Человека на велосипеде, попавшего в объектив системы видеонаблюдения в тот момент, когда он оставил на улице заминированный чемодан, все еще ищут. Оцепление вокруг места взрыва уже снято.

Предполагаемому подрывнику на вид от 30 до 35 лет, он был одет в черный свитер и светлые шорты. Его лицо было закрыто маской, а глаза – темными очками.