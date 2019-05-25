В столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Погода в столице может резко измениться в ближайшие часы, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Подмосковье ожидаются грозы, ветер и сильный дождь. Объявлен "желтый" уровень опасности. Предупреждение действует с 21.00 25 мая на протяжении 24 часов.

В субботу в Москве ожидается 21—23 градуса, дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до 13—15 градусов, возможна гроза с порывами ветра до 12—15 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также ожидаются дождь, гроза и ветер. Температура воздуха не поднимется выше плюс 22—24 градусов.