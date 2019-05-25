В Техасе во двор частного дома упал самолет

В городе Мак-Кинни семья из пяти человек собиралась мирно поужинать, когда в стену их дома врезался небольшой частный самолет.

"Мы были на кухне, а мой годовалый сын смотрел мультфильм в соседней комнате по телевизору, висящему на стене. В нее самолет и врезался, остановившись в трех метрах от моего сына", — позже рассказала местным СМИ лишившаяся дома Джамилла Фостер.

Инцидент произошел в минувший четверг, 23 мая. Никто из жителей дома не пострадал. Пилот и пассажир трехместного Piper PA 28 выжили и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Местные власти планируют убрать самолет при помощи автокрана в субботу, 25 мая. Причины аварии расследуются.