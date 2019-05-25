Новые вызовы: НАТО беспокоит рост "ядерной угрозы" со стороны России

Новая военная стратегия НАТО прошла одобрение Военного комитета — основного военного органа Североатлантического альянса — и направлена на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности и определение путей эффективного сдерживания.

Военный комитет НАТО отвечает за консультирование основного политического органа управления — Североатлантического совета, — а также Группы ядерного планирования. На этой неделе комитет собирался на закрытое совещание на уровне начальников штабов, передает РИА Новости.

Поручение о внесении изменений в военную стратегию НАТО было сформировано в 2017 году. О том, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию Альянса, сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Необходимость обновления стратегии Альянса обоснована стоящими перед НАТО "все более сложными вызовами безопасности", в том числе и "ядерной угрозой" Западу со стороны России. По словам Столтенберга, речь идет о том, чтобы в будущем НАТО было полностью готово к обороне и имело возможность обеспечивать стабильность, а это требует в том числе и новых военных концепций.

С 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", в частности, возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы, заявил Столтенберг. По его словам, сила Североатлантического альянса заключается в том числе и в способности "изменяться, когда это необходимо".

Военная стратегия — закрытый документ, его конкретные направления не раскрываются. До принятия новой стратегии НАТО руководствуется в своей деятельности Стратегической концепцией Североатлантического союза, принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, и что подобные представления являются абсолютно надуманными. По словам министра, наоборот, реальные действия Альянса — например, освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях, — ведут к росту напряженности и требуют от России адекватного реагирования.