В Крыму заявили, что начальник Генштаба Украины машет кулаками после драки

Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак "машет кулаками после драки", заявляя, что возвращение Крыма под контроль Киева — это вопрос времени, и сегодня необходимо завладеть умами крымчан. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он указал, что Крым всегда был пророссийским, был связан с РФ ментально и культурно. И пять лет назад он де-юре вернулся в состав России де-юре, согласно всем нормам международного права. Волеизъявление крымчан известно всему миру, а воссоединение Крыма с Россией — бесповоротный процесс, заявил депутат.

"Поэтому говорить о том, что полуостров когда-то каким-то образом может снова стать украинским — это все невозможно", — подчеркнул Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.

Он посоветовал украинским политикам и военным прекратить напрасно тратить время и жизненные силы, думая над тем, как вернуть Крым.

Гемпель пригласил главу украинского Генштаба приехать на полуостров в качестве туриста и посмотреть, как он изменился, как динамично развивается. Он выразил уверенность в том, что Хомчак будет "приятно удивлен" тем, насколько Крым за последние пять лет ушел и насколько комфортно крымчанам живется в российском Крыму".

Ранее Хомчак рассказал о своей поездке в Крым девять лет назад, которая, по его признанию, его шокировала. На это российский сенатор Алексей Пушков уже ответил, что Хомчак ездил в Крым в 2010 году, а до этого полуостров почти 20 лет находился в составе независимой Украины, и за весь этот период Украина не вложила в территорию "ни гривны". По мнению Пушкова, все эти годы Крым можно было считать неким "пасынком Украины", и, следовательно, полуостров ничем ей не обязан.