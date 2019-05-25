Франс Тиммерманс: европейской свободе угрожает не Россия, а безразличие

В странах Евросоюза с 23 по 26 мая избиратели выбирают парламент ЕС. Новый состав депутатов сформирует Еврокомиссию и чиновника, который сменит Жана-Клода Юнкера на посту ее главы, пишет РИА Новости.

Социал-демократ Франс Тиммерманс на митинге в Вене призвал европейцев не быть равнодушными и сделать свой выбор. Как считает политик, угрозу европейской свободе представляют не Россия, Штрахе или Ле Пен, а безразличие.

"Идите и голосуйте", — заявил политик.

В Нидерландах партия Тиммерманса лидирует по данным с участков.

На неделе в Австрии разгорелся скандал с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В СМИ опубликовали видео, на котором пьяный политик соглашается помочь бизнесвумен из Латвии купить австрийскую газету в обмен на финансирование политической работы. Штрахе был вынужден подать в отставку.