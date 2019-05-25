Момент взрыва контейнеровоза KMTC Hongkong попал на видео

Серия взрывов и пожар произошли в таиландском порту Лемчабанг ранним утром на судне KMTC Hongkong.

Десяткам человек понадобилась медицинская помощь от ожогов и отравления удушливым дымом.

В настоящее время пожар потушен, информация о жертвах не поступала.