Беглову предложили участвовать в выборах губернатора, он согласился

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города. Ему предложили выставить свою кандидатуру на встрече с жителями Курортного района. Беглов согласился, передает РИА Новости.

Беглов был назначен врио губернатора города в начале октября 2018 года. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре.

Тем временем политика Беглова по снижению тарифов ЖКХ была одобрена руководителем ФАС Игорем Артемьевым.

Артемьев заявил, что это уникальный случай в новейшей истории, когда компании заставляют экономить ресурсы. ФАС рекомендовала использовать опыт Петербурга всем регионам РФ.

Уже подготовлен Федеральный закон "Об основах государственного регулирования тарифов в Российской Федерации",

Беглов подтвердил, что переход на физический метод управления дает 4 миллиардов рублей экономии, по другим статьям — еще 1,5 миллиарда рублей экономии. Все идет в копилку города. За счет оптимизации работы "Водоканала Санкт-Петербурга" городу удалось выявить нецелевые расходы на полмиллиарда рублей.

Ранее чиновник говорил, что в Санкт-Петербурге ежегодно переплачивают за газ около 300 млн рублей, передает ТАСС.