Трибунал по морскому праву: Россия должна вернуть Украине моряков и суда

Международный трибунал ООН по морскому праву требует от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы. Об этом объявил в субботу, 25 мая, глава трибунала Пак Чжин Хен, передает РИА Новости.

Вместе с тем в Международном трибунале не стали требовать от РФ приостановить разбирательства по делу в отношении задержанных во время инцидента 24 украинских моряков. Суд предписал России лишь вернуть этих моряков на родину, пишет "Интерфакс".

В этой связи МИД России уже заявил, что инцидент с украинскими судами в Керченском проливе не входит в юрисдикцию международного арбитража и что при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту не может быть задействована Конвенция ООН по морскому праву.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, избежать возникновения прошлогодней ситуации в Керченском проливе "можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе". В МИД РФ призвали украинскую сторону действовать именно так впредь.

Обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву МИД Украины поручил теперь уже бывший президент страны Петр Порошенко. Первые публичные слушания по этому вопросу прошли 10 мая в Гамбурге. Российская сторона сразу известила Международный трибунал, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.