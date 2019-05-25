Следователи выясняют подробности покушения на губернатора Бочарова

В Волгограде следователи проводят следственные действия с Евгением Ремезовым, подозреваемым в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и его семью. Как пишет РИА Новости, в субботу Ремезова доставили из Москвы в Волгоград.

По версии следствия, в 2016 году участники возглавляемой Ремезовым криминальной группировки пытались сжечь дом, который арендовала семья Бочарова. Сам Ремезов попытался создать себе алиби путем выезда за границу. Трое из пяти участников покушения задержаны в 2017 году.

Предполагается, что Ремезов таким образом пытался отмстить Бочарову, который объявил борьбу незаконной передаче в аренду муниципальной недвижимости. Ремезов потерял высокодоходный бизнес на главном рынке города.