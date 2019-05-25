Александр Кокорин активно посещает тюремный спортзал

После вынесения приговора участникам скандального дела о драках с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева новостей о спортсменах стало заметно меньше. Но поклонников первого из них волновало состояние травмированной ноги игрока. Адвокаты сообщают, что Кокорину стало лучше.

Юрист Татьяна Стукалова, которая была в команде защитников Кокорина, сообщила, что быт футболиста налаживается и после приговора суда в Александра есть полноценная возможность посещать спортзал. Как сообщает РИА Новости, ему можно заниматься спортом пять раз в неделю и Кокорин активно пользуется этим разрешением.

Как уже сообщали Вести.Ru, в середине весны Кокорина осматривали врачи "Зенита" на предмет состояния его травмированной ноги. Тогда медицинский консилиум пришел к выводу, что состояние колена, перенесшего операцию, несколько ухудшилось.

"Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел", — сказала Стукалова.

Кокорин, Мамаев и их подельники ждут новых судебных заседаний, в которых буудт рассмотрены апелляционные жалобы на решение суда, которые были поданы и защитой четырех фигурантов дела, и прокуратурой.