Василевский займет место в воротах сборной России против финнов

Тренерский штаб хоккейной сборной России назвал стартовый состав команды на полуфинальный матч чемпионата мира, который пройдет в субботу, 25 мая в словацкой Братиславе. Вратарем в игре с хоккеистами Суоми станет Андрей Василевский.

Журналистам об этом решении сообщил наставник нашей команды Илья Воробьев: "Василевский сыграет в матче с Финляндией". Напомним, что 24-летний голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграл до этого шесть матчей на турнире и пропустил 10 шайб.