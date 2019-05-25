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25 мая 201915:50

Подозреваемого во взрыве в Лионе ищут 90 следователей

EPA

Расследованием взрыва, прогремевшего вечером 24 мая во французском Лионе, занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Виновного ищут 90 следователей прокуратуры, 30 технических специалистов и около 20 местных сотрудников следственных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

В результате взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре города пострадали 13 человек. На данный момент в больницах остается двое, их жизнь находится вне опасности. Россиян среди пострадавших нет.

Утром в субботу, 25 мая, раненых навестил мэр Лиона Жерар Колон. После посещения больницы он сообщил, что эти пострадавшие будут выписаны в ближайшие дни, пишет ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину в возрасте 30-35 лет, он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, глаза его были скрыты темными очками. Ранее сообщалось, что взорвавшийся в Лионе чемодан был оснащен системой дистанционного управления.

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