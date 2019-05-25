В Севастополе из пожара вынесли двух дельфинов. Видео

В субботу утром горели крыши дельфинария и торговых киосков в центре Севастополя. Пожарные эвакуировали двух морских млекопитающих в безопасное место.

МЧС Севастополя опубликовало кадры тушения пожара и эвакуации дельфинов.

К настоящему времени огонь полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Дельфины находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.