Скончался олимпийский чемпион по гребле Олег Голованов

Известный российский гребец, заслуженный мастер спорта по академической гребле Олег Голованов умер в возрасте 84 лет. В далеком 1960 году на Олимпиаде в столице Италии он выиграл золотую награду вместе с Валентином Борейко.

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения, — говорится на официальном сайте Федерации гребного спорта России. – Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда".