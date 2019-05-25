Томас Тухель остается главным тренером "ПСЖ" до лета 2021 года

Руководители чемпионов Франции пор футболу из столичного клуба "Пари Сен-Жермен" продлили соглашение с немецким главным тренером команды Томасом Тухелем. Соглашение со специалистом переподписано и новый его срок – до лета 2021 года.

Тухель до "ПСЖ" никогда не работал за границей Германии, а в немецкой бундеслиге его последней командой была "Боруссия" из Дортмунда. 45-летний тренер пришел в стан парижан летом 2018 года и в своем дебютном сезоне привел команду к победе в чемпионате Франции. А вот Кубок Франции его подопечным взять не удалось, "ПСЖ" также досрочно выбыл из Лиги чемпионов.