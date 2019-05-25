Зеленского обязали ответить на требование отставки главы его администрации

За два дня петиция с требованием отставки главы администрации президента Украины Андрея Богдана собрала 25 тысяч подписей. Закон обязывает президента Владимира Зеленского отреагировать на требование граждан страны, пишет ТАСС.

Организаторы политической инициативы воспользовались законом "Об очистке власти". Согласно нему, Богдан не мог занимать государственную должность, потому что четыре года работал "правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики". Эта должность попала в люстрационный список. "Общественный люстрационный комитет" считает, что Зеленский при назначении Богдана нарушил закон.

Сам Богдан заявил, что автор закона о люстрации был замешан в коррупционной схеме. Глава администрации назвал требование своего ухода с поста "абсолютно несправедливым".