Россия – Финляндия. После первого периода на табло нули

В столице Словакии стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. Россияне считаются фаворитами, но команда Суоми всегда была неудобным соперником для наших хоккеистов. После первого периода – 0:0.

Самый драматичный момент в первые 20 минут возник в конце их первой трети, когда у сборной России последовательно были удалены Александр Овечкин и Никита Кучеров, после чего финны имели численное преимущество. Но наши выстояли. Впрочем, забитых голов зрители в первом тайме не увидели. Счет бросков –14:11 в пользу финнов.