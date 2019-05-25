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25 мая 201916:55

Первый замглавы Балашихи арестован за получение взятки в размере 4 миллионов рублей

Global Look Press

Первый замглавы Балашихи Алексей Коваль арестован по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей.

С лета 2018 года чиновник получал взятки от директора одной строительной фирмы за заключение контрактов и подписание актов приемки работ.

Следователи уже провели обыски в его служебном кабинете и доме, передает ТАСС.

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