В ДТП под Саратовом пострадали 11 человек

Авария с участием нескольких машин произошла днем в субботу на 426-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились 13 человек, во время обгона столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. Пострадали 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, по информации ТАСС, девятеро находятся в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие в ДТП доставлены в больницу.