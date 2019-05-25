В хоккейном матче Россия – Финляндия счет не открыт

Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии. 40 минут соперники пытаются подобрать ключи к воротам, но пока оборона команд играет лучше нападения.

Россияне выдали отличную концовку первого тайма и, казалось, во второй 20-минутке их класс скажется. Однако игроки сборной Суоми отразили выпады наших и сами довольно резво играли на контратаках. Снова команда Ильи Воробьева прижала соперников к их воротам в конце периода, выиграв по броскам (11:8), но финны выстояли.