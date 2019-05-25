Сотрудники Росреестра Дагестана арестованы за махинации с землями

Ио руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан. Ему предъявлено обвинение в махинациях с землями в Дагестане.

В рамках дела задержаны и другие сотрудники управления — специалист управления Росреестра по Республике Дагестан Ренат Шихвеледов и кадастровый инженер Абдула Умаханов.

Специалист-эксперт Зулейхат Дагирова помещена под домашний арест. Причина тому – слабое здоровье и двое малолетних детей.

До этого на два месяца был арестован депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который был начальником юротдела правового управления мэрии Махачкалы.

В результате их махинаций с землями был нанесен ущерб в размере 370 миллионов рублей.

Следком ходатайствует об аресте недвижимости преступников. Стоимость 300 объектов – около 20 миллиардов рублей, передает ""Интерфакс".