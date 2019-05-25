Честный финал: жюри "Ну-ка, все вместе!" предстоит сделать трудный выбор

После пересчета голосов на "Евровидении" свою позицию бронзового призера еще больше упрочил Сергей Лазарев. 25 мая в эфире телеканала "Россия 1" он, в свою очередь, назовет имя самого голосистого певца России — в финале проекта "Ну-ка, все вместе!", куда вышли вокалисты, ранее не известные широкой публике.

Финал этого конкурса лучше, чем "Евровидение". Здесь профессиональное жюри — лицом к лицу к участникам, не прячется от зрителей, голосует открыто, а — главное – весело, подпевая и подтанцовывая.

А участники берут самые высокие и самые низкие ноты. Чей голос заставит отдать свой бурановских бабушек? А кто из финалистов так и не сможет поднять с мест сестер Зайцевых? Удастся ли артистам, которые поднимали стену на наивысшие 90-100 голосов в отборочном туре, повторить свой успех в решающей вокальной битве?

"Сегодня поистине будет что то невероятное, потому что сотня вставала на всех этих участников, то есть все нравились. Как они выбирать будут лучшего из 17 человек, я не знаю, у них сегодня самый трудный, эмоциональный и профессиональный день", — считает ведущий шоу "Ну-ка, все вместе!" Николай Басков.

Бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев, спустя всего неделю после своей победы, сегодня сам вручит кубок с бронзовой надписью "Ну-ка, все вместе!" самому голосистому артисту России.

"Обязательно подключайтесь, смотрите, присоединяйтесь и подпевайте нашим участникам вместе с нами", — призвал Лазарев.

Позади восемь недель отборочных туров. Просто удивлять теперь недостаточно — надо поражать вокалом и репертуаром. Настоящее музыкально- эстетическое пиршество ждет всех зрителей канала "Россия 1" 25 мая в 21:00. Не пропустите финал сенсационного шоу "Ну-ка, все вместе!".