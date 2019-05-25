Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая

Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально. Они начнут свою работу в обычном режиме в 5:30 утра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу метро.

Ранее в субботу заместитель столичного мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин не исключил, что станции могут открыть досрочно. Однако в пресс-службе подземки эту информацию не подтвердили.

Южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро периодически закрывают из-за строительных работ на участке новой Некрасовской линии. Так, 6 апреля был закрыт участок фиолетовой ветки метро от станции "Пролетарская" до "Котельников". Эти станции планировалось закрыть для пассажиров до утра 11 апреля, однако они возобновили работу уже 9-го числа.

Что же касается строительства Некрасовской линии, то, как сообщил Хуснуллин, участок от станции "Косино" до станции "Некрасовка" планируется запустить для пассажиров уже в первых числах июня.