Из-за утечки газа на китайском судне скончались 8 человек

Утечка газа на судне в порту китайского города Жунчэн (восточная провинция Шаньдун) стала причиной гибели восьми человек, сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай". Инцидент произошел в субботу около 16.00 (11.00 по Москве).

Грузовое судно стояло в городском порту Лунъянь, когда на нем произошла утечка углекислого газа. От отравления двуокисью углерода скончались восемь человек. Причины ЧП выясняются.